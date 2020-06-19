شكرا لقرائتكم خضيرة مهدد بالغياب إلى نهاية الموسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ذكر تقرير إخباري يوم الجمعة أن سامي خضيرة لاعب خط وسط يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، بات مهددا بالغياب عن الملاعب حتى نهاية الموسم بسبب الإصابة.

وكان يوفنتوس قد أعلن الخميس أن خضيرة يعاني من إصابة في الفخذ الأيمن، كان قد تعرض لها قبل مباراة الفريق التي خسرها أمام نابولي 2 - 4 بضربات الجزاء الترجيحية في نهائي كأس إيطاليا الأربعاء.

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وذكرت صحيفة "لاغازيتا ديللو سبورت" يوم الجمعة أن خضيرة "33 عاما"، المتوج مع المنتخب الألماني بكأس العالم 2014، سيكون بحاجة إلى شهر ونصف الشهر للعلاج، وهو ما يعني أن الإصابة قد تسفر عن نهاية مبكرة لموسمه.

وكان خضيرة قد خضع لجراحة في الركبة العام الماضي وعاد مؤخرا إلى تدريبات الفريق.

وبعد فترة توقف طويلة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، تستأنف منافسات الدوري الإيطالي السبت، ويتطلع يوفنتوس ومديره الفني ماوريتسيو ساري إلى مصالحة الجماهير بعد صدمة الخسارة في نهائي بطولة الكأس.