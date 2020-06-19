الامارات | مرتضى منصور يجتمع بوزير الرياضة المصري.. والخطوة المفاجئة "صادمة" للأهلي

شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يجتمع بوزير الرياضة المصري.. والخطوة المفاجئة "صادمة" للأهلي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قام رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، بخطوة مفاجئة قد تهدد طموحات الأهلي المصري الطامح لعودة الدوري المحلي، وتحقيق اللقب، حيث يتصدر ترتيب المسابقة المتوقفة منذ أشهر بسبب فيروس كورونا. وعلى الرغم من أن وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي أكد في تصريح صحافي عودة النشاط الرياضي والدوري يوم 25 يوليو المقبل، إلا أن مرتضى منصور نسق مع الأندية المعترضة على عودة البطولة، وقام باجتماعات متتالية في الايام الماضية مع اتحاد الكرة.

وكانت الخطوة الأبرز بحسب الموقع الرسمي لنادي الزمالك، اجتماع مرتضى منصور مع وزير الشباب والرياضة، حيث نقل له رأي 13 ناديا، من خلال مذكرة موقعة من هذه الأندية، ترفض عودة الدوري في الوقت الحالي.

وتعتبر هذه الخطوة صادمة للأهلي، لأنه في حال تحقق ما تريده الأندية، فسيعني ذلك خسارة الأهلي فرصة إحراز اللقب، خاصة بعد الكشف عن استئناف المسابقة، وهو ما لا يتمناه الأهلي، كون 13 ناديا تضغط لإلغاء المسابقة من أصل 18، كما يتصدر الدوري بـ49 نقطة، وبفارق 16 نقطة عن أقرب ملاحقيه، المقاولون، مع تبقي 17 جولة على ختام الموسم.

وقال مرتضى عبر الموقع الرسمي للنادي: قلنا له وجهة نظرنا، وكيف نستأنف الدوري في ظل انتشار كورونا، سامي الشيشيني استقال من منصبه والأيام القادمة ستشهد عدة استقالات في الأندية.

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وتابع: أود أن أسأل سؤالا مهما للجميع، لماذا قمنا بإيقاف بطولة الدوري، الإجابة واضحة وصريحة بسبب فيروس كورونا، هل المنطق يقول بإعادة البطولة في الوضع الحالي بعد زيادة الإصابات.

وأضاف: هناك مذكرة موقعة من 13 ناديا قام بإعدادها النائب محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، أكدنا فيها على الترحاب باستئناف النشاط الرياضي في مصر، ولكن في موسم جديد لعدة أسباب. وقال إن وزير الرياضة أكد على إرسال المذكرة إلى اللجنة الخماسية لمناقشة طلبات الأندية واتخاذ القرار السليم، بعد مناقشة كافة الآراء الخاصة بكل ناد.

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