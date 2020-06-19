الامارات | الدوري الإيطالي يعود إلى الحياة غداً

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعاود الدوري الإيطالي لكرة القدم نشاطه اعتباراً من عطلة نهاية الأسبوع الحالي بمباريات مؤجلة من المرحلة الـ25، قبل أن يستأنف يوفنتوس ولاتسيو صراعهما على اللقب اعتبارا من بداية الأسبوع المقبل.

ويقص تورينو وبارما غداً مساء شريط عودة "سيري أ" خلف أبواب موصدة ثم يتبعهما هيلاس فيرونا وكالياري، قبل أن تتجه الأنظار بعد غدٍ إلى الصراع على المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل حين يتواجه أتالانتا الرابع مع ضيفه ساسوولو، وإنتر ميلان الثالث مع ضيفه سمبدوريا، وذلك في اربع مباريات تأجلت من المرحلة الخامسة والعشرين لأن المدن المضيفة لها كانت بؤرة التفشي الأولى لفيروس "كوفيد-19" في البلاد.

وبعد الانتهاء من المباريات الأربع المؤجلة، سيتبقى لكل الفرق 12 مباراة حتى نهاية الموسم الذي يبدو فيه الصراع على أوجه بين يوفنتوس ولاتسيو إذ لا يفصل بينهما سوى نقطة واحدة.

ويستأنف يوفنتوس مسعاه لاحراز اللقب للموسم التاسع تواليا الإثنين من ملعب بولونيا، فيما يخوض لاتسيو اختبارا أصعب بكثير في ضيافة أتالانتا الذي يحتل المركز الرابع الأخير المؤهل الى دوري الأبطال بفارق ثلاث نقاط أمام قطب العاصمة الآخر روما.

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