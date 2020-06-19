الامارات | بالفيديو: لاعب من أصول مصرية يثير اهتمام توتنهام.. وحسام البدري

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو: لاعب من أصول مصرية يثير اهتمام توتنهام.. وحسام البدري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية عن اهتمام نادي توتنهام الإنجليزي بالتعاقد مع لاعب الوسط الفرنسي ذو الأصول المصرية هيثم حسن، قبل انطلاق الموسم المقبل، وهو اللاعب الذي يتابعه الجهاز الفني للمنتخب المصري بقيادة حسام البدري في محاولة لاستقطابه لتمثيل بلده الأم.

ويلعب هيثم حسن (18 سنة) في نادي شاتورو الفرنسي بدوري الدرجة الثانية ويتأ مع الفريق رغم صغر سنه كما أنه انضم لمنتخب فرنسا للناشئين، وأحرز هدفاً بشعار "الديوك" تحت 17 عاماً، إذ شارك في 12 مباراة، أحرز خلالها هدفين، فيما شارك مع منتخب فرنسا تحت 18 سنة في ثماني مباريات أحرز خلالها هدفًا.

وكان المنتخب المصري بقيادة المدرب السابق المكسيكي أغيري، قد بدأ متابعة اللاعب عبر المدرب هاني رمزي، إلا أن المحاولات لم تفلح بسبب إقالة الجهاز الفني للفراعنة في ذلك التوقيت وكان الهدف من ضم اللاعب الذي يمتلك الجنسية الفرنسية للمنتخب هو إعداد منتخب قوي قبل كأس العام 2022.

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من جهته، قال موقع "توتال فوتبول أناليسيس"، الفرنسي إن "طول هيثم حسن 1.77 م، وليس نحيفًا جدًا وليس ضخماً جداً، ورغم كونه يبلغ من العمر 18 عامًا ًفقط، ويبدو أنه تطور بالفعل من حيث عضلاته العلوية والسفلية، وهو موهوب جسديا".

ويبحث الجهاز الفني للمنتخب المصري بقيادة حسام البدري حالياً عدد من مباريات اللاعب إضافة إلى متابعته الفترة القادمة من أجل ضمه إلى الفراعنة.

ويعيش هيثم حسن في فرنسا ويلعب في نادي شاتورو إذ بدأ بفريق 17 سنة وتم تصعيده إلى صفوف فريق 19 سنة قبل أن يبدأ في يوليو 2019 اللعب في الفريق الأول للنادي الفرنسي، ويجيد هيثم حسن في مركز الجناحين الأيسر والأيمن ومن مواليد 8 فبراير عام 2002 وخلال الموسم الحالي مع شاتورو شارك في 13 مباراة.

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