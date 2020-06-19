الامارات | بالفيديو: مكة تبهر جمهور محمد صلاح بـ 3 لغات

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شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو: مكة تبهر جمهور محمد صلاح بـ 3 لغات والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحرص هداف ليفربول المصري محمد صلاح، على تعليم ابنته اللغة العربية في ظل وجودها بمدرسة بريطانية، وهو ما أظهره اللاعب وأبدى سعادته به خلال فيديو بثه على خاصية "الستوري" في حسابه بموقع التواصل الإجتماعي "إنستغرام".
وشارك النجم المصري محمد صلاح "فيديو" لابنته مكة، حيث قامت بتعلم الأرقام من 1 إلى 10 بثلاثة لغات هي: العربية والإنجليزية والفرنسية .
وظهرت مكة في الفيديو وهي تعد الأموال الموجودة في صورة، حيث كان السؤال: "كم من المال في الجرة؟"، وأظهر محمد صلاح سعادته عندما قامت مكة بالعد باللغة العربية في إشارة إلى حرصه على عدم نسيانها اللغة خلال إقامتها معه في انجلترا.
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