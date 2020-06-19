الامارات | مفاجأة جديدة في اتهام تحرش المصري عمرو وردة بصحافية يونانية

شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة جديدة في اتهام تحرش المصري عمرو وردة بصحافية يونانية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحدثت الصحافية اليونانية ديمي ستاماتيليا للمرة الأولى إلى وسائل الإعلام بعد الأزمة التي أثيرت بشأن قيام اللاعب المصري عمرو وردة بالتحرش بها.



وكشفت ستاماتيليا عن مفاجأة غير متوقعة لصحيفة "مترو سبورت" اليونانية، مؤكدة ان "وردة لم يتحرش بها"، وقالت:" تربطني علاقة صداقة جيدة جداً مع وردة، وجميع ما أثير ليس له أساس من الصحة".



وأضافت: "الرسائل التي تم تداولها كانت موجودة بالفعل، لكن المحادثة نفسها زيفت من قبل شخص ما". تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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