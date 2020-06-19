شكرا لقرائتكم المحاذير السبعة الواجب اتباعها وقت لعب المباريات.. منع الاحتفالات بعد التسجيل الأبرز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعدت اللجنة الطبية العليا بوزارة الشباب و الرياضة ، خريطة كاملة بالخطوات واللاإجراءات احترازية الواجب تطبيقها أثناء عودة النشاط بالاتحادات الرياضية.

وجاءت التدابير على مراحل من حيث الإجراءات الواجب اتباعهت قبل بدء عودة النشاط الرياضى بالاتحادات ، أو إجراءات يتم اتخاذها بملاعب التدريب وصالات إقامة المباريات ، أو إجراءات قبل المنافسات ، وأخيرا أثناء المباريات و بعد المباريات .

وأبرز الإجراءات التي يتم اتخاذها اثناء المباريات:

 يلتزم جميع اللاعبين بعدم مشاركة الأدوات الشخصية مع زملائهم وخاصة زجاجات المياه والعصائر.

 تمنع المصافحة او التقارب او الاحتفالات بين اللاعبين بعد تسجيل الأهداف وتراعى المسافات الأمنة.

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 جامعي الكرات او المعاونون لابد من ارتدائهم الماسكات وعدم مشاركة زجاجات المياه وتطهير اليدين بالكحول بصورة متكررة.

 يراعى خلال اوقات الراحة او توقف المباريات او التدريب عدم التقارب بين اللاعبين ومراعاة المسافات الآمنة ويفضل قضاء وقت الراحة بالملعب المفتوح ومراعاة المسافات الآمنة بين اللاعبين والجهاز الفني.

 يراعى عدم تواجد أي اشخاص غير مصرح لهم بالتواجد داخل الملعب أو أثناء التدريب.

 يراعى المسافات الأمنة بين البدلاء وباقي الأجهزة المعاونة بالملعب.

 يراعى تقليل عدد العاملين بالتصوير و البث التليفزيوني ومراعاة المسافات الأمنة وارتداء الماسكات الواقية.