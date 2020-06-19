شكرا لقرائتكم المحاذير السبعة الواجب اتباعها وقت لعب المباريات.. منع الاحتفالات بعد التسجيل الأبرز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أعدت اللجنة الطبية العليا بوزارة الشباب و الرياضة ، خريطة كاملة بالخطوات واللاإجراءات احترازية الواجب تطبيقها أثناء عودة النشاط بالاتحادات الرياضية.
وجاءت التدابير على مراحل من حيث الإجراءات الواجب اتباعهت قبل بدء عودة النشاط الرياضى بالاتحادات ، أو إجراءات يتم اتخاذها بملاعب التدريب وصالات إقامة المباريات ، أو إجراءات قبل المنافسات ، وأخيرا أثناء المباريات و بعد المباريات .
وأبرز الإجراءات التي يتم اتخاذها اثناء المباريات:
يلتزم جميع اللاعبين بعدم مشاركة الأدوات الشخصية مع زملائهم وخاصة زجاجات المياه والعصائر.
تمنع المصافحة او التقارب او الاحتفالات بين اللاعبين بعد تسجيل الأهداف وتراعى المسافات الأمنة.
جامعي الكرات او المعاونون لابد من ارتدائهم الماسكات وعدم مشاركة زجاجات المياه وتطهير اليدين بالكحول بصورة متكررة.
يراعى خلال اوقات الراحة او توقف المباريات او التدريب عدم التقارب بين اللاعبين ومراعاة المسافات الآمنة ويفضل قضاء وقت الراحة بالملعب المفتوح ومراعاة المسافات الآمنة بين اللاعبين والجهاز الفني.
يراعى عدم تواجد أي اشخاص غير مصرح لهم بالتواجد داخل الملعب أو أثناء التدريب.
يراعى المسافات الأمنة بين البدلاء وباقي الأجهزة المعاونة بالملعب.
يراعى تقليل عدد العاملين بالتصوير و البث التليفزيوني ومراعاة المسافات الأمنة وارتداء الماسكات الواقية.
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