شكرا لقرائتكم الخطيب يطالب بتنفيذ تعليمات وزراتي الصحة والرياضة بشأن الإجراءات الإحترازية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة والدكتور خالد محمود طبيب ضرورة تطبيق الإجراءات الإحترازية في تدريبات الفريق التى ستبدأ خلال الأيام المقبلة بعد فترة توقف لمدة ثلاثة أشهر تقريباً على خلفية "جائحة" كورونا ، وشدد رئيس الأهلي على ضرورة تنفيذ التعليمات التى حددتها وزارتي الرياضة والصحة بشأن الإجراءات الإحترازية في التدريبات بعد إعلان الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة مؤخراً عودة النشاط يوم 20 يونيو الجاري على أن يتم إستئناف النشاط الرياضي يوم 25 يوليو المقبل.

وتحدث الخطيب مع عبد الحفيظ والدكتور خالد محمود بشأن الحرص الشديد في تنفيذ الإجراءات الوقائية للحفاظ على سلامة اللاعبين خاصة وأن النادي قام بتجهيز كل الطرق والسُبل التى تضمن سلامة اللاعبين.

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وقام محمود الخطيب، بجولة داخل غرف ملابس الفريق الأول لكرة القدم بمقر النادي بالجزيرة مؤخراً، وتفقد صالة الجيم وغرف الساونا وقاعة الاجتماعات، للاطمئنان على آخر الترتيبات الخاصة قبل استئناف التدريبات، وفقًا لقرار الدولة بعودة النشاط الرياضي بداية من 20 يونيو الجاري، واطمأن رئيس النادي على تنفيذ الخطة الوقائية والإجراءات الاحترازية، التي تم الإعلان عنها في السابق, حيث كان الأهلي سباقًا في تنفيذ تلك الإجراءات استعدادًا لعودة النشاط الرياضي.

وعقب الجولة التفقدية عقد محمود الخطيب جلسة مع سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، وديفيد سيزا المدرب العام، وميشيل يانكون مدرب حراس المرمى، وسامي قمصان مدرب الفريق، والدكتور خالد محمود طبيب الفريق، وأمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق، في وجود العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي.

وأكد رئيس النادي خلال الجلسة أن الأهلي بوصفه أكبر مؤسسة رياضية في مصر والشرق الأوسط، يحمل على عاتقه مسئولية كبيرة نحو دفع عجلة الإنتاج وعودة الحياة إلى طبيعتها مرة أخرى، والاستفادة من التجارب العالمية التي عايشت نفس الموقف والظروف خلال الفترة الحالية، حيث إن مصر كدولة لها قيمة كبيرة وسط بلدان العالم، وبالتالي بعد قرار مجلس الوزراء بعودة النشاط الرياضي يجب علينا الاستعداد بقوة مع باقي الأندية المصرية، لنكون عاملًا مساعدًا نحو عودة الحياة مرة أخرى بشكل يناسب قيمة مصر ويحفظ أمن وسلامة كل عناصر المنظومة الكروية.