شكرا لقرائتكم النجم المجانى = 800 ألف دولار.. تعرف على تفاصيل عقد بابل مع الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مقرب من الأنجولى آري بابل، جناح أول أغسطس الأنجولى، إن صفقة انتقاله إلى نادى الزمالك ستكلف النادى الأبيض سنويا ما يتراوح ما بين 700 ألف دولار إلى 800 ألف دولار، سنوياً، حيث سينضم اللاعب إلى النادى الأبيض فى عقد يمتد لمدة 3 مواسم مقبلة، وذلك فى صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الفريق الأنجولى.

وكانت تقارير صحفية أنجولية قد كشفت فى شهر فبراير الماضى أن نادى الزمالك أبدى اهتمامه باللاعب أرى بابل، عقب ظهوره بشكل مميز ضد الأبيض فى مرحلة المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، ولفت أنظار باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق ويجيد بابل صاحب الـ26 عاما فى مركز الجناح والمهاجم الثانى ويمتلك مسيرة جيدة مع أول أغسطس وخاص عدة تجارب احترافية فى البرتغال منذ 2017 وآخرها فى سبورتنج لشبونة الذى عاد منه إلى ناديه الأنجولى.

وشهدت الساعات الماضية، كشف مرتضى منصور رئيس الزمالك عن حصول ناديه على توقيع لاعبين من العيار الثقيل خلال الفترة الحالية، موجهاً الشكر إلى كل من أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة النادى وأمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة، لإنهاء الصفقة فى صمت، وأكد مرتضى منصور فى تصريحات لبرنامج زملكاوى فى قناة الزمالك، أن اللاعبين مميزان للغاية وسيكونا مفاجأة لجماهير الزمالك، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان الرسمى فى الوقت المناسب.

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وكان مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، قد نفى ما تردد بأن أرض النادى فى مدينة 6 أكتوبر قد تم سحبها، وشدد رئيس الأبيض أن الأرض ما زالت مخصصة للزمالك، وتم التعاقد مع إحدى الشركات لبناء الاستاد والنادى الاجتماعى ومدينة رياضية، وقاموا بعمل المعاينة اللازمة وسيتم بدء العمل فيها بداية من الأسبوع المقبل وقال مرتضى منصور، فى تصريحات للموقع الرسمى لنادى الزمالك، أن ما تردد محض افتراء وأكاذيب، مشيرا إلى أن النادى سيتخذ كل الإجراءات القانونية ضد مروج هذه الشائعه ليكون عبرة لمن يعتبر.

وكان أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، قد كشف عن الجلسة التى جمعته مع الشركة المنفذة لإنشاء النادى فى مدينة 6 أكتوبر ومن ضمنها استاد الزمالك، مشيراً إلى أن الشركة المنفذة عندها خبرة كبيرة فى بناء الاستادات، وهم من قاموا بتجهيز استادات بطولة أفريقيا الأخيرة التى استضيفتها مصر خلال الفترة الماضية.