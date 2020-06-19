شكرا لقرائتكم محمد كوفى يحيي شعائر الجمعة بسورة الكهف بصوت "الحصرى" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أحيا محمد كوفي مدافع نادي سموحة، شعائر يوم الجمعة، عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر، ونشر كوفي فيديو من داخل سيارته خلال استماعه لسورة الكهف بصوت القارئ المصري الراحل " محمد الحصري"، وظهر مدافع الفريق السكندري يردد الآيات القرآنية، واستقر الجهاز الفنى لسموحة، بقيادة حمادة صدقى، على تسويق الثنائى البوركينى محمد كوفى والليبى محمد الترهونى لاعبى الموج الأزرق فى الصيف المقبل، فى إطار خطة الجهاز الفنى فى تغيير جلد الفريق والتعاقد مع لاعبين أفارقة سوبر. Advertisements استقر الجهاز الفنى لسموحة، بقيادة حمادة صدقى، على تسويق الثنائى البوركينى محمد كوفى والليبى محمد الترهونى لاعبى الموج الأزرق فى الصيف المقبل، فى إطار خطة الجهاز الفنى فى تغيير جلد الفريق والتعاقد مع لاعبين أفارقة سوبر، وذلك فى حال تمسك اتحاد الكرة بقراره فى تقليص الأفارقة إلى ثلاثة لاعبين فقط. وكان مسئولو اتحاد الكرة اوقفوا النشاط الرياضى فى مصر منذ منتصف مارس الماضى بسبب تفشى وباء كورونا القاتل الذى داهم العالم باكمله وأدى لتجميد النشاط الكروى فى مصر، وينتطر المسئولون القرار النهائى لمجلس الوزراء منتصف يونيو المقبل عن عودة النشاط الرياضى.

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