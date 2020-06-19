شكرا لقرائتكم الكاراتيه يضم الدوليين و أبطال الجمهورية لتدريبات الفرق القومية أون لاين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر اتحاد الكاراتيه برئاسة محمد الدهراوى ضم جميع اللاعبين الدوليين وأبطال الجمهورية أصحاب المراكز من الأول إلى الرابع لتدريبات الفرق القومية التي يتم تنظيمها أون لاين عن طريق الفيديو كونفرانس ، للمراحل السـنية مـن 16 سـنة حـتى 21 سنة وذلك استعدادا لعودة النشاط الرياضي وتحت أشراف الجهاز الفني للفرق القومية للكاراتيه .

وتأتي هذه البادرة من الاتحاد للمحافظة علـي أبطـال مصـر وسـرعة عودتهم للمسـتوى الفـني المطلـوب للمشـاركة في النشـاط الدولي والمحلي حيث تأتي مصر فى المرتبة الأولي عالميا بناء علي تصنيف الإتحاد الدولي للكاراتيه والمركز الأول في بطولة العالم الصيف الماضي في بطولة العالم بتشيلي .

وأنضم عدد 352 لاعب ولاعبة بنـاء علـى الأعمـار السـنية لبطولـة العـالم القادمـة للشـباب والناشـئين والـتي تستضيفها جنوب إفريقيا صيف 2021 .

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قرر اتحاد الكاراتيه برئاسة محمد الدهراوى، الاستعانة بـ"ماسكات" الوجه بدلا من الكمامة للاعبى المنتخب خلال التدريبات والمباريات، خلال فترة عودة المنافسات في مراحل الناشئين والشباب.

ومن جانبه، أكد محمد الدهراوى رئيس الاتحاد أن "الماسك" يحمى اللاعبين بقدر أكبر من الكمامة -على حد قوله-، وذلك للاعبى المنتخب، على أن تقوم الأندية بتوفير تلك الأدوات عن طريق المناطق.

وأضاف الدهراوى أنه سيتم توفير أجهزة قياس حرارة لاستخدامها للاعبى المنتخبات و كذلك لموظفى الاتحاد أيضا، مؤكداً أن هناك ضوابط وتعليمات وإجراءات احترازية سيتم تطبيقها على جميع أسرة الكاراتيه عند استئناف النشاط الرياضى خلال الفترة المقبلة.

وأوضح الدهراوى أن التعليمات تتضمن أنه من الضرورى أن يكون لكل لاعب زجاجة مياه خاصة به، وارتداء كمامة أثناء التدريب، ويلتزم اللاعب بعدم استعمال الحمامات و غرف خلع الملابس، و يتم تقليل فترات التدريب، وكذلك تقليل عدد اللاعبين فى الفترة الواحدة، وأخيرًا أن يكون التدريب فى أماكن مفتوحة جيدة التهوية وأشار الدهراوى إلى أنه سيعمل جاهداً مع مجلس الإدارة لإنشاء صندوق خاص بالمدربين يكون مجلس إدارته من المدربين أنفسهم.