شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يخطر الأندية بالإجراءات الطبية لإقامة مباريات الدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أخطرت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، الأندية بالإجراءات الطبية التى سيتم اتخاذها قبل وأثناء وبعد المباريات قبل استكمال الدورى سواء فى 25 يوليو أو مطلع أغسطس المقبلين، بناء على الدليل الطبى الذى وصل الجبلاية من وزارة الشباب والرياضة.



وتضمنت الاجراءات الطبية قبل المباريات بعض الضوابط أبرزها:

- التحرك من محل الاقامة الى الملاعب فى حافلات مناسبة وسبق تطهيرها مع مراعاة المسافات الامنة.

- فحص اللاعبين والجهاز الفنى قبل ركوب الحافلات

- توفير الكحول والمطهرات والماسكات

- عمليات الاحماء فى أماكن متباعدة

- منع المصافحة بين اللاعبين والحكام



3 اجراءات قبل المباريات



أما الإجراءات الطبية أثناء المباريات أبرزها:

- الزام اللاعبين بعدم مشاركة الادوات الشخصية مع زملائهم وخاصة زجاجات المياه والعصائر.

- منع المصافحة او التقارب او الاحتفالات بين اللاعبين

- اطفال الكرات لابد من ارتدائهم الماسكات وعدم مشاركة زجاجات المياة وتطهير اليدين

- تقليل عدد العاملين بالتصوير والبث التليفزيونى

- قضاء وقت الراحة بين الشوطين فى الملعب المفتوح





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اجراءات اثناء المباريات

الاجراءات الطبية بعد المباريات:

- مغادرة اللاعبين مباشرة بعد انتهاء التدريب او المباراة الى الحافلات.

- توفير الماسكات والكحول والمطهرات ومراعاة المسافات الامنة

- يلتزم جميع اللاعبين بارتداء الكمامات بعد المباراة مباشرة

- يمنع الالتقاء او استخدام غرف تغيير الملابس

- اللاعبون الذين يخضعون لكشف منشطات يتم تخصيص غرف لهم قبل نقلهم فى سيارات مناسبةز

اجراءات بعد المباريات



إجراءات 1



إجراءات 2