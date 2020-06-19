شكرا لقرائتكم طاهر محمد طاهر: الأهلى يفاوضنى منذ 3 سنوات والمقاولون وافق على رغبتى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف طاهر محمد طاهر صانع ألعاب المقاولون العرب، عن كواليس مفاوضات النادي الأهلي معه خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن مسئولو النادي الأحمر بدأوا تلك المفاوضات على ضمه منذ ثلاث سنوات سابقة، إلا أنها لم تكلل بالنجاح، وأضاف صانع ألعاب الذئاب أن نادي المقاولون وافق على رحيله إلى الأهلي على سبيل الإعارة، وليس البيع ومازالت المفاوضات مستمرة حتى الآن بين الناديين.

وقال طاهر عفي تصريحات خاصة: الأهلي يفاوضني منذ ثلاث سنوات الأمر ليس جديداً، ونادى المقاولون وافق على رغبتى للانتقال للاهلى على سبيل الاعارة وحتى الآن ما زالت المفاوضات مستمرة بين الناديين على المقابل المادي.

أضاف طاهر: المقاولون لم يقف عائقاً في تحقيق طموحي وأقدر الدور الذي قام به مسئولو النادي تجاهي خاصة المهندس محسن صلاح رئيس النادي والمهندس محمد عادل فتحي المشرف على الكرة، وكذلك الجهاز الفني بقيادة عماد النحاس وجميع زملائي، وهدفنا كان واضحاً منذ بداية الموسم الجاري لاستعادة مكانة المقاولون في الدوري العام، والمركز الذي يليق بالنادي.

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ومن المقرر أن يفتح الأهلى خطوط اتصال خلال الفترة المقبلة مع إدارة المقاولون العرب لحسم الصفقة بشكل رسمى حتى ينتقل اللاعب للقلعة الحمراء، بعدما نال إعجاب الجهاز الفنى للأحمر بقيادة فايلر.

وبلغت القيمة التسويقية لصانع ألعاب ذئاب الجبل 400 ألف يورو، فى آخر تحديث لها خلال أبريل الماضي، على موقع الإحصائيات ترانسفير ماركت، أى ما يعادل 6 ملايين و800 ألف جنيهاً مصرياً، ولم يشارك طاهر محمد طاهر مع المقاولون منذ انطلاق الموسم الجارى سوى فى ست مباريات فقط من أصل 18 لقاءً لعبها ذئاب الجبل، بسبب الإصابة فى العضلة الخلفية التى حرمت صانع الألعاب الشاب أيضاً من المشاركة مع المنتخب الأوليمبى فى أمم أفريقيا للشباب والتى توج بها الفراعنة ليتأهلوا إلى أولمبياد طوكيو.

خلال مشاركاته الست مع المقاولون سجل طاهر هدفاً واحداً ولم يصنع أى أهداف، فى موسم ليس الأفضل لصانع ألعاب المقاولون، وإجمالاً شارك طاهر مع المقاولون فى 86 مباراة سجل 11 هدفاً وصنع 9 آخرين.