شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: الزمالك بطل العالم فى البلياردو.. ولدينا 50 مليونا فائض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل واصل مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك استعراض النجاحات والإنجازات التى يحققها أبناء القلعة البيضاء فى مختلف اللعبات، قائلا: "الزمالك بطل العالم في البلياردو وفاز بكل بطولات ألعاب القوى، الآن نمتلك 40 أو 50 مليون جنيه في خزينة النادي بالإضافة أنه لدينا مستحقات لدى الشركة الراعية و11 لاعب معار للأندية المختلفة".
وأضاف خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك: "كرامتي وكرامة نادي الزمالك وجمهوره فوق كل اعتبار حتى آخر يوم في عمري".
وتابع: "جهزنا ملف نادي القرن وسيكون هناك اجتماع الأسبوع المقبل مع خبير اللوائج محمد بيومي ومحامي إيطالي لكي نذهب بالملف للفيفا".
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