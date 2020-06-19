شكرا لقرائتكم أبرز إجراءات الوقاية بعد انتهاء المباريات.. منع استخدام غرف الملابس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وضعت اللجنة الطبية العليا بوزارة الشباب و الرياضة ، أبرز الخطوات واللاإجراءات احترازية التي سيتم الاستعانة بها مع عودة النشاط بالاتحادات الرياضية. وتم تقسيم الإجراءات التي سيتم اتباعها قبل بدء عودة النشاط الرياضى بالاتحادات ، وإجراءات يتم اتخاذها بملاعب التدريب وصالات إقامة المباريات ، وإجراءات قبل المنافسات ، و اثناء المباريات و بعد المباريات . اجراءات يتم اتخاذها بعد المباريات  يتم مغادرة اللاعبين مباشرة بعد انتهاء التدريب او المباراة الى الحافلات الناقلة.  يتم توفير الماسكات والكحول والمطهرات ومراعاة المسافات الامنة داخل الحافلات الناقلة.  يلتزم جميع اللاعبين والجهاز الفني بارتداء الماسكات بعد المباراة مباشرة واثناء التوجه او التواجد داخل الحافلات الناقلة. Advertisements  يمنع الالتقاء او استخدام غرف تغيير الملابس بعد المباريات ويتم التوجه الى مكان الاقامة مباشرة.  يتم تنسيق مغادرة ارض الملعب بين الفريقين لتفادى حدوث ازدحام ويفضل تخصيص أكثر من بوابة للخروج.  بالنسبة للاعبين الذين يخضعون لاختبارات المنشطات بعد المباريات الرسمية يتم تنسيق غرفة خاصة بمساحات مناسبة ومسافات امنة ونقلهم بسيارات خاصة بعد اجراء الاختبارات.  يخضع جميع سائقين الحافلات الناقلة لكافة الفحوصات والالتزام بإجراءات الوقاية وارتداء الماسكات طوال فترة عملهم

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أبرز إجراءات الوقاية بعد انتهاء المباريات.. منع استخدام غرف الملابس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.