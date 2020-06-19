شكرا لقرائتكم نجم الزمالك يحيى ذكرى استشهاد 3 من أصدقائه فى نفس اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تربط إمام عاشور نجم الزمالك ذكرى حزينة مع يوم 19 يونيو حيث خسر خلاله ثلاثة من أصدقاؤه وافتهم المنية فى مثل هذا اليوم من العام الماضى ، وحرص لاعب الزمالك على نشر صور أصدقاؤه وعلق قائلا : "‏اختلفت السنة بس في نفس اليوم فقدت ٣ اخوات محبتش زيهم ربنا يرحمكو يا رب يا شهداء البلد ويغفرلكو ويعوض شبابكو في الجنة انشاء الله يخواتي الي يقدر يدعيلهم يجماعة يدعي ومتنسوش حد في الدعاء ربنا يرحم امواتنا جميعا".

وفى وقت سابق ، انضم إمام عاشور، إلى قائمة عرسان القلعة البيضاء فى توقف كورونا، واحتفل اللاعب الشاب بخطوبته فى حفل عائلي صغير، تطبيقاً للتباعد الاجتماعي في ظل انتشار وباء كورونا المستجد، والذي تسبب فى توقف الأنشطة الرياضية بمصر منذ مارس الماضي، حرصاً على سلامة اللاعبين ومنعاً لانتشار الفيروس، ونشر إمام عاشور صورة عبر حسابه الشخصي على إنستجرام مع خطيبته.

واستغل لاعبو القلعة البيضاء فرصة توقف النشاط الرياضي في الاحتفال بالمناسبات السعيدة وتوديع العزوبية، حيث دخل محمد صبحي حارس العرين الأبيض القفص الذهبي في مارس الماضي، قبل أن يلحق به مصطفى محمد مهاجم الزمالك قبل أيام قليلة.

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يبحث الجهاز الفنى لفريق حرس الحدود بقيادة محمد حليم، إمكانية الحصول على خدمات إمام عاشور صانع ألعاب فريق الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وذلك لدعم الفريق وعودة اللاعب للظهور بشكل جيد مثل الموسم الماضى عندما كان ضمن صفوف حرس الحدود قبل الانتقال إلى القلعة البيضاء.

ويفضل جهاز حرس الحدود، استعادة خدمات إمام عاشور معارًا فى الموسم الجديد من قلعة ميت عقبة حتى يشارك بشكل أساسى بصورة منتظمة مع الفريق كما ناقش كارتيرون مع جهازه المعاون فى الزمالك فكرة خروج إمام عاشور على سبيل الإعارة فى الموسم الجديد، خاصة فى ظل عدم حصوله على فرصة للتواجد أساسيًا مع الفريق حيث شارك فى 4 مباريات فى الدورى الممتاز فقط، بواقع 158 دقيقة قبل أن يتم إيقافه، لذا فضل فى خروجه للإعارة حتى يحصل على خبرات المشاركة.