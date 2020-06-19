شكرا لقرائتكم إجراءات الوقاية قبل المباريات.. فحص اللاعبين قبل دخول الملاعب.. موافقة ولى الأمر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعكف اللجنة الطبية العليا بوزارة الشباب و الرياضة ، على مراقبة اتباع الأندية والاتحاد الرياضية لطرق تطبيق الإجراءات الاحترازية التي سيتم تطبيقها لعودة النشاط بالاتحادات الرياضية . وقامت اللجنة الطبية بتقسيم الإجراءات قبل بدء عودة النشاط الرياضى بالاتحادات إلى إجراءات يتم اتخاذها بملاعب التدريب وصالات إقامة المباريات ، وإجراءات قبل لعب المنافسات مباشرة، و اثناء المباريات و بعد المباريات .

ولعل أبرز اجراءات يتم اتخاذها قبل المنافسات والمباريات:

 التحرك من محل الاقامة الى الملاعب في حافلات مناسبة سبق تطهيرها

 مراعاة المسافات الآمنة بين اللاعبين وأعضاء الأجهزة المختلفة والتأكيد على ارتداء الماسكات الواقية.

 يتم فحص اللاعبين والجهاز الفني قبل ركوب الحافلات )فحص الحرارة والفحص الظاهري(.

 يتم توفير الكحول والمطهرات والماسكات داخل الحافلات.

 يتم فحص اللاعبين والجهاز الفني والإداري قبل دخول الملاعب ولا يتم الدخول في حالات ظهور اعراض مرضية.

 التوجيه نحو إجراء عمليات الإحماء في أماكن مفتوحة قدر الإمكان واستغلال مساحات الصالة أو الملعب ومراعاة المسافات الآمنة.

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 إلزام الجميع بارتداء المسكات داخل ارض الملعب باستثناء اللاعبين والحكام فقط.

 تمنع المصافحة والتقارب بين اللاعبين أو الحكام.

 يراعى موافقة اولياء الامور على مشاركة الأبناء في نشاط الاتحاد

 تمنع المؤتمرات الصحفية بحضور وسائل الإعلام المختلفة ويكتفي باستخدام المؤتمرات عبر وسائل الاتصال الإلكتروني

 الاتحادات التي تستوجب انشتطها استخدام أولاد لجمع الكرات أو ما شابه أثناء إقامة التدريبات أو المنافسات لابد من إحضار موافقة ولي الأمر ولا يسمح بالاستعانة بمن هم اقل من 16 عام ويقترح قيام الاتحاد بتوفير تلك الخدمة من خلال عناصر أكبر سنا وتوفير الإجراءات الاحترازية المعتمدة ويتم تدريبهم على تلك الإجراءات.

 المسابقات المجمعة للألعاب الفردية يسمح لكل اتحاد إقامتها بحضور اللاعبين دون أسرهم ويراعي تقليل عدد الساعات وتوزيع المسابقات بالشكل الذي يوفر عوامل الأمن والسالمة.