شكرا لقرائتكم 9 خطوات وقائية بملاعب التدريب وصالات إقامة المباريات قبل عودة النشاط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهت اللجنة الطبية العليا بوزارة الشباب و الرياضة ، من التدابير والإجراءات الاحترازية التي سيتم تطبيقها لعودة النشاط بالاتحادات الرياضية ، مقسمة إلى إجراءات قبل بدء عودة النشاط الرياضى بالاتحادات ، وإجراءات يتم اتخاذها بملاعب التدريب وصالات إقامة المباريات ، وإجراءات قبل المنافسات ، و اثناء المباريات و بعد المباريات . وخطوات الإجراءات الوقائية بملاعب التدريب وصالات إقامة المباريات هي:  تحديد الملاعب التي ستجرى عليها التدريبات او المنافسات والتنسيق مع تلك الهيئات وتشكيل لجنة لمتابعة تجهيز أماكن استقبال الأنشطة ولاعبي المنتخبات  وضع نظام ثابت معتمد لتطهير الأدوات الرياضية قبل التدريب او المباريات.  توفير الكحول والمطهرات والمناديل المبللة في اماكن متعددة بالملعب وعند المداحل والمخارج. Advertisements  الاتفاق مع الهيئات التي ستستقبل تدريب لاعبي المنتخبات لتوفير وتدريب عدد مناسب من العاملين لتجهيز الملعب بصورة جيدة.  التزام جميع المتواجدين بالملاعب بالإجراءات الوقائية وارتداء وسائل الوقاية والحماية الشخصية.  غير مسموح بتواجد الأشخاص غير المصرح لهم بدخول الملاعب أو صالات التدريب  االاتفاق والإشراف على أن يتم تطهير غرف الملابس ودورات المياه والأماكن المشتركة قبل بدء التدريب او المباريات.  يتم الكشف الظاهري على جميع المترددين على الملاعب (فحص الحرارة – الفحص الظاهري لأية اعراض).  اللجنة الطبية بالاتحاد لها سلطة استبعاد او منع الدخول ألي شخص تظهر عليه الأعراض (ارتفاع درجة الحرارة – السعال -اعراض تنفسية – تعب عام).

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