شكرا لقرائتكم سموحه يثمن دور اللجنه الخماسية وعامر يطالب بإعلان رابطة المحترفين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أصدر نادي سموحه بيان ثمن خلاله الجهود التي تبذلها اللجنه الخماسية من أجل الارتقاء بكرة القدم والحفاظ علي استمرارها وادارتها كره القدم في هذه الظروف الصعبة، ووجه المهندس فرج عامر رئيس النادي خلال البيان الشكر الى اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني وزملائه على الجهود الكبيرة التي تبذلها خلال هذه الفترة لتنفيذ قرار الدولة باستئناف بطولة الدوري والعمل على استكمال كل المسابقات المحلية بعد توقف طويل بسبب جائحة كورونا.

وقال رئيس نادي سموحة أن قرار عودة الدوري قرار وليس قرار أندية ومن غير المعقول أن تأخذ رأي الأنديه في عودة الدوري أو إلغائه لأن هذا غير منوط بها، وهذا قرار الدولة التي قامت بدراسة الأمر من كافة جوانبه وخاصة الحفاظ على كل عناصر اللعبة وسلامتهم في استئناف مسابقة الدوري واتخاذ الاجراءات الاحترازية والوقائية كاملة والزام الجميع، وذلك لتخطي الأزمة ودفع عجلة الحياة مثلما حدث في كل دوريات العالم وهو أمر تستحق عليه الدولة الشكر والمساندة خاصة وهذه الجائحة مستمرة لفتره لا أحد يعرف موعد نهايتها إلا الله .

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وأضاف رئيس نادي سموحه أن اللجنة الخماسية أدارت الملف باحترافية شديدة واهتمام بالغ، وقامت بدراسة كل العقبات ووضعت السيناريو الأمثل والذي يتماشى مع توجهات الدولة بحثاً عن مصلحة المواطنين، والمؤسسات الرياضية عقدت اجتماع مع كل أنديه القسم الاول والثاني واستمعت لكل وجهات النظر المطروحة من ممثلي الاندية حول كيفية استئناف بطولة الدوري وتطبيق الاجراءات الاحترازية وأجابت علي كل الاستفسارات وأخذوا على عاتقهم ازالة العراقيل التي تحدث عنها ممثلي الأندية وطالب اللجنه الخماسيه والتي انجزت العديدمن الملفات بنجاح، ضرورة الانتهاء من الإعلان عن رابطة الأندية المحترفة قبل أن ينتهي عملها لانها قادرة علي انجاز هذا الملف بحيادية وشفافية، اذا لم تنتهي منه قبل الرحيل سوف تعاني الأندية ولن يكتب لهذه الرابطة النجاح.

وقال رئيس النادي ان أكثر الطرق لحل أي مشكلة هو مواجهتها وهذا ما قررته الدولة واللجنة الخماسية ومعها الأندية، وأن العالم أجمع أيقن ذلك يتم ووضع الضمانات الكافية لسلامة كل العناصر وعودة الحياة للملاعب والمؤسسات الرياضية، ونكرر أنه لايوجد انسان لديه إجابة واضحة متى ينتهي هذا الوباء، ومصر دولة كبيرة ولها قيمتها، وواجهت في السنوات الأخيرة ظروف أصعب ونجحت بما تملكه من قياده حكيمة وامكانيات منظمة من تجاوزها والسير في الاتجاة الذي يخدم مصلحة المواطنين ويحافظ على سلامتهم في كل المجالات.

وطلب رئيس النادي من الأندية مساندة اللجنة الخماسية وتدعيم توجهات الدولة الجهود التي بذلها الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ودورهم الواضح من اجل استئناف بطولة الدوري واهتمامه بهذا الملف مع اتحاد الكرة، ووضع التصور الايجابي الذي يخدم كل اللعبات الرياضية واستكمال المسابقات في وجود إجراءات احترازية ووقائية تحفظ سلامة كل العناصر.