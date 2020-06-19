شكرا لقرائتكم مدافع مانشستر سيتي يخرج من المستشفى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال مانشستر سيتي المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الخميس إن مدافعه ايريك غارسيا خرج من المستشفى بعد إصابته في انتصار مريح 3-صفر على أرسنال الأربعاء.

وأنهى سيتي المباراة بعشرة لاعبين عندما خرج المدافع الإسباني غارسيا محمولا على محفة بعداصطدامه بزميله الحارس البرازيلي إيدرسون.

وتلقى غارسيا العلاج لعدة دقائق في الملعب قبل نقله إلى مستشفى في مانشستر لإجراء المزيد من الفحوص، ولم ينجح سيتي في استبدال غارسيا بعدما أجرى المدرب بيب غوارديولا كل التغييرات الخمسة المتاحة.

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وقال سيتي في بيان: خرج غارسيا من المستشفى. سنراقب حالته في الأيام المقبلة قبل عودته للتدريبات والمباريات، كل أفراد النادي يتمنون له سرعة الشفاء.

ونشر إيدرسون البالغ من العمر "26 عاما" يوم الخميس صورة لنفسه مع الاسباني غارسيا على تويتر قائلا: غارسيا بخير وسيعود.

وهز رحيم سترلينغ وكيفن دي بروين وفيل فودن الشباك في فوز سهل لسيتي مع استئناف الدوري الممتاز ليقلص الفارق مع ليفربول المتصدر إلى 22 نقطة.