رسميا.. نيمار يخسر قضيته مع برشلونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

حكم القضاء الإسباني لصالح نادي برشلونة في قضية مكافأة تجديد عقد لاعبه البرازيلي السابق نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، تبعا للتقارير الإسبانية.

وأصدرت المحكمة الاجتماعية الخامسة عشر في برشلونة حكما لصالح النادي الكتالوني في قضية مكافأة تجديد عقد نيمار قبل رحيله إلى باريس سان جيرمان في 2017.

وبات نيمار مطالبًا بإعادة 6.7 مليون يورو إلى برشلونة، الذي غادره قبل ثلاثة أعوام بعد دفع نادي العاصمة الفرنسية الشرط الجزائي في عقده مقابل 222 مليون يورو.

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وأصدر برشلونة بيانا رسميا أعلن فيه عن رضاه بالحكم الذي تم إصداره، وجاء نص البيان كالتالي:

يعبر نادي برشلونة عن رضاه عن العقوبة التي أصدرتها اليوم المحكمة الاجتماعية الخامسة عشرة في برشلونة، فيما يتعلق بالمطالبات المقدمة بين نادي برشلونة واللاعب نيمار جونيور في المطالبة بمبلغ التعويض عن مكافأة التوقيع الموقعة في آخر عقد له مع النادي.

يرفض الحكم مطالبة اللاعب بالكامل، والتي طالبت بدفع 43.6 مليون يورو، ويقدر جزءًا كبيرًا من المطالبة التي قدمها نادي برشلونة، والتي بموجبها يجب على اللاعب إرجاع 6.7 مليون يورو إلى النادي.

نظرًا لأنه يمكن استئناف هذا القرار من خلال ممثلي اللاعب، فسيستمر النادي في الدفاع بقوة عن مصالحه المشروعة.