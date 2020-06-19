بنسبة 25 % ..عودة الجماهير في الدوري البولندي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:



قرر مسؤولو كرة القدم في بولندا عودة المشجعين إلى الاستادات اعتبارا من اليوم الجمعة، لكن بأعداد محدودة ووفقا لقواعد صحية ووقائية صارمة.

ويأتي ذلك بعد فترة توقف بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وكذلك بعد استئناف المنافسات لفترة بإقامة المباريات بدون حضور جماهير.

وتشهد منافسات الدوري اليوم الجمعة إقامة مباراتين ضمن الدور الحاسم للبقاء في الدوري الممتاز والهبوط.

وتماشيا مع قرارات الحكومة البولندية، سيسمح بحضور المشجعين بنسبة لا تتجاوز 25 % من سعة المدرجات في كل استاد.

وبذلك يتوقع حضور نحو 4600 مشجع في المباراة المقررة اليوم بين جورنيك زابجة وضيفه كورونا كايلسي، في مدينة زابجة بمقاطعة سيليزيا.

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وقال بارتلوميي بيريك المتحدث باسم جزرنيك زابجة في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية إن ثلاثة مقاعد فارغة ستفصل بين كل مشجع وآخر، مضيفا :"ستكون هناك بعض الاستثناءات للعائلات أو المشجعين المقيمين معا."

وسيكون ارتداء الكمامات إلزاميا عند دخول الاستاد أو التحرك في إطاره، وبعدها يمكن خلع الكمامات بمجرد الجلوس في المدرجات، رغم أن النادي يدعو مشجعيه إلى إبقاء الكمامات على وجوههم، حسب ما قاله بيريك.

كذلك سيكون هناك نحو أربعة آلاف مقعد متاح للمشجعين في المباراة الأخرى المقررة اليوم بين زاجويبي لوبين وضيفه إل.كيه.إس لودز.

وكانت منافسات الدوري البولندي الممتاز قد جرى استئنافها في أواخمايو دون حضور جمهور، بعد توقف دام 80 يوما بسبب جائحة كورونا.

ويعتلي ليجيا وارسو الصدارة بفارق سبع نقاط أمام أقرب منافسيه بياست جليفيسي حامل اللقب، وذلك قبل سبع جولات يشهدها الدور الحاسم للبطولة.

وسجلت بولندا حتى الآن 31 ألف و316 حالة إصابة بعدوى كوفيد-19 و1334 حالة وفاة.