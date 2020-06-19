كلوب: ليفربول جاهز لاستئناف الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

شدد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، على جاهزية فريقه لخوض مباراته الأولى عقب استئناف مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، أمام مضيفه وجاره اللدود إيفرتون يوم الأحد المقبل.

ويسعى ليفربول لحصد ست نقاط فقط في مبارياته التسع المتبقية بالبطولة من أجل استعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ ثلاثة عقود رسميا، دون انتظار نتائج باقي منافسيه، حيث يحلق منفردا في الصدارة بفارق 22 نقطة كاملة أمام أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي.

وقال كلوب، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لليفربول، إن لاعبيه لا يستطيعون الانتظار لتكملة مشوار الفريق في البطولة.

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وأضاف: "أشعر بالجاهزية التامة في كل مكان، نحن على استعداد للانطلاق، ولكن ينبغي أن نكون جاهزين لمواجهة المشاكل لأنه ستكون هناك مشاكل".

وأكمل: "يجب أن نقدم أفضل ما لدينا وأن نكون ملتزمين بنسبة 100%، سنستمتع بالمباراة ونطمح في الفوز سواء قبل المباراة، خلالها وبعدها أيضاً".

واختتم كلوب تصريحاته قائلا: "يبدو الأمر كما كان دائما، إنه ليس بالشيء الجديد. دائما ما يكون لديك خطة في مباراة كرة القدم، ويتعين أن تتسم بالقوة والشراسة في أي لقاء. سيكون الأمر مثيرا".