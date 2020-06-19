"ليس الأفضل".. ريتشارليسون يستفز فان دايك قبل ديربي إيفرتون وليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

حاول البرازيلي ريتشارليسون مهاجم إيفرتون استفزاز الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول قبل الصدام المرتقب الذي يجمع بينهما في ديربي الميرسيسايد بالدوري الإنجليزي الممتاز، مؤكدا أن هناك ثلاثة مدافعين أفضل منه.

ويستأنف فان دايك وزملاؤه في ليفربول سعيهم للحصول على لقب الدوري الإنجليزي في ملعب جوديسون بارك معقل نادي إيفرتون يوم الأحد المقبل، ويحتاج الريدز إلى اقتناص 6 نقاط للتتويج الأول بعد غياب 30 عاما.

وأكد ريتشارليسون في تصريحاته أن كل من سيرجيو راموس قائد ريال مدريد والبرازيليين تياجو سيلفا وماركينيوس ثنائي باريس سان جيرمان أفضل من فان دايك، وقام بتذكيره بأنه أحد اللاعبين القلائل الذين تمكنوا من مراوغته.

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وقال المهاجم البرازيلي في مقابلة مع "Desimpedidos" عبر "يوتيوب": "الجميع يتحدث عن صلاح كثيرا، نعم إنه مدافع رائع لكن سبق لي مراوغته".

وأضاف صاحب الـ23 عاما: "نعم تم اختيار فان دايك كواحد من الثلاثة الأوائل في العالم بعدما قدم موسما مميزا، لكن بالنسبة لي هناك مدافعون أفضل منه مثل تياجو سيلفا وماركينيوس وسيرجيو راموس".

يذكر أن ليفربول يأمل في حصد ست نقاط فقط في مبارياته التسع المتبقية بالبطولة من أجل استعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ ثلاثة عقود رسميا، دون انتظار نتائج باقي منافسيه، حيث يحلق منفردا في الصدارة بفارق 22 نقطة كاملة أمام أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي.