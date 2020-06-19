مدافع المقاولون يسخر من المطالبة بإلغاء الدوري بسبب كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

سخر فادي نجاح، مدافع المقاولون العرب، من أن يكون فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وراء مطالبات البعض بإلغاء النسخة الحالية من الدوري المصري الممتاز وبدء موسم جديد.

وقال فادي نجاح في تغريداته عبر حسابه الشخصي على تويتر ظهر اليوم الجمعة: "سواء باستكمال الدوري القديم أو بدء التدريبات لبداية دوري جديد، فكلتا الحالتين هيبدأ تدريبات واختلاط بين اللاعبين".

وأضاف: "الناس اللي عايزه الدورى يتلغي بسبب مفيش وقت نحترم رأيهم، لكن اللي بيقول الفيروس هينتشر وهيحصل إصابات، أبشرك كده كده هيبدأ تمرين سواء دوري قديم أو جديد".

وأكمل صاحب الـ30 عاما: "أعتقد البلد كلها بتنزل تشتغل وبتجري على أكل عيشها والكل في الشارع معرض يصاب، الجميع يأخذ احتياطاته وربنا يسلمنا جميعاً".

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وأتم ساخرا: "في حالات بتظهر في الدورى الإنجليزى نفسه وفي دول تانية وبيكملوا لأن محدش عارف الوضع هيستقر امتى، ولا كورونا مبتجيش في الدورى الجديد و هتيجي في القديم بس؟"

وكانت الحكومة المصرية أعلنت إمكانية عودة النشاط الرياضي في مصر بداية من يوم السبت القادم على صعيد التدريبات، على أن يسمح باستئناف المسابقات يوم 25 يوليو.

وتتمسك إدارة المقاولون العرب باستئناف النسخة الحالية من بطولة الدوري المصري.

يُذكر أن مسابقة الدوري توقفت لأكثر من ثلاثة أشهر بدء من مارس الماضي لتفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ويأتي المقاولون العرب في المركز الثاني بالمسابقة خلف الأهلي المتصدر.