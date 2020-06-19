"مفتوحة على نايل سات".. تعرف على القناة المجانية الناقلة لمباراة إشبيلية وبرشلونة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

يواصل برشلونة مشواره في الدوري الإسباني بمواجهة قوية ضد إشبيلية في تمام العاشرة مساء في المباراة التي تقام في افتتاح مباريات الأسبوع الـ30 من الليجا.

واستأنف الدوري الإسباني نشاطه السبت الماضي بعد توقف دام ثلاثة شهور بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا المستجد".

وتخطي برشلونة ريال مايوركا وليجانيس قبل مواجهة إشبيلية صاحب المركز الثالث والتي تعد أصعب مباراة متبقية لبرشلونة على الورق، وبتخطيها سيصبح الفريق الأقرب للتتويج باللقب الذي يحمله من الموسم الماضي.

وتقام مباريات البطولة بقواعد مختلفة منها زيادة عدد التبديلات في المباراة إلى خمسة بدلا من ثلاثة تبديلات.

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وتنقل المباراة عبر قناة beIN Sports HD3 الناقل الحصري للبطولة بتعليق حفيظ دراجي ولكن قناة أخرى أعلنت نقل المباراة، وهي قناة ليبيا الرياضية المفتوحة على القمر الصناعي (نايل سات) ويمكن استقبالها بعد اتباع التالي:

القمر: نايل سات

تردد: 11766 أفقي.

معدل الترميز: 27500