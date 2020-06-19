39 حادثة .. الجزائر تعلن حصاد الشغب بجولة الذهاب بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
كشف كمال بلجود وزير الداخلية الجزائري اليوم الخميس، عن توقيف 444 شخصا في 39 حادثة شغب خلال جولة الذهاب من الموسم الكروي 2019 / 2020، المتوقف منذ منتصف مارس الماضي بسبب تفشي جائحة كورونا.
أوضح بلجود، خلال جلسة علنية بمجلس الأمة، أن هناك 56 قاصرا من بين الأشخاص الذين جرى اعتقالهم، وأن 94 شخصا تم تقديمهم للعدالة، 17 منهم أودعوا الحبس الاحتياطي.
وأشار بلجود إلى الأضرار التي لحقت بالملاعب جراء هذه الأحداث، داعيا كل الفاعلين لتعزيز سلوكيات التشجيع الرياضي الحسنة.
كما أرجع أسباب الشغب في الملاعب إلى عوامل متعلقة أساسا بتنظيم المنافسات الرياضية، وسوء برمجة المباريات، إضافة إلى وضعية بعض المنشآت الرياضية.
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