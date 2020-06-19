بديل صلاح الجديد في المنتخب .. "فرنسي" مطارد من برشلونة وأندية بريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن الجهاز الفني للمنتخب المصري بقيادة حسام البدري، متابعته للمحترف المصري هيثم حسن لاعب شاتورور والذي يشارك في دوري الدرجة الثانية الفرنسي.

صاحب الأصول المصرية هيثم حسن والذي يجيد اللعب بالقدم اليسرى يبلغ من العمر 18 عاما، ووُلد في العاصمة الفرنسية باريس من أب مصر وأم تونسية في 8 فبراير 2002.

هيثم تدرب في انطلاقة مشواره الكروي مع نادي باريس عندما كان يبلغ من العمر ما بين 6 إلى 16 سنة، قبل أن ينتقل إلى بيري في صيف عام 2017، ولكن بعد اختبارات مختلفة في باستيا وميتز وتولوز انتقل إلى صفوف شاتورور الذي يلعب في صفوفه خلال الفترة الحالية.

بدأ هيثم حسن مشواره الحقيقي في الملاعب مع ناشئي شاتورور، حتى تم توقيع عقد احترافي معه منذ عامين وتحديدا في الأول من يونيو 2018 وهو في عمر الـ16 عاما، ورغم صغر سنه تمكن من تدوين أول ظهور احترافي له في مباراة انتهت بتعادل سلبي أمام باريس في دوري الدرجة الثانية الفرنسي في 19 أكتوبر 2018.

يلعب هيثم حسن في الخط الهجومي ويجيد اللعب كجناح أيمن وأيسر كما يتم الاعتماد عليه أيضا في وسط الملعب، وشارك هذا الموسم مع شاتورور في 13 مباراة بدوري الدرجة الثانية الفرنسي (5 أساسيا و8 كبديل) وصنع هدف الفوز في آخر لقاء لناديه على حساب نادي كاين يوم 6 مارس الماضي.

مشاركات المحترف المصري مع شاتورور في الموسم الجاري الذي تم إلغائه كانت أفضل مقارنة بما قدمه الموسم الماضي الذي تم فيه تصعيده إلى الفريق الأول، حيث اقتصرت مشاركاته على أربع مباريات فقط، لكن رغم ظهوره في إجمالي قرابة الـ100 دقيقة فقط تمكن من صناعة هدف أمام جازيليك أجاكسيو.

وينتظر حسام البدري بجانب جهازه المعاون المزيد من مباريات للاعب مع فريقه فور عودة النشاط في فرنسا، بعدما قرر الاتحاد الفرنسي إلغاء الموسم الحالي بسبب وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وقد يكون اللاعب البديل الأنسب للنجم المصري محمد صلاح في منتخب مصر.

Advertisements

ناشئ فرنسا

على الصعيد الدولي، لعب هيثم حسن ضمن صفوف منتخب الناشئين الفرنسي، وتم استدعائه لمنتخب الناشئين تحت 17 عاما في سبتمبر 2018، كما أنه يلعب لمنتخب تحت 18 عاما منذ سبتمبر 2019.

خاض هيثم 12 مباراة دولية مع منتخب فرنسا تحت 17 عاما، ونجح في تسجيل هدفين وصناعة هدف، كما خاض ثلاث مباريات مع منتخب فرنسا تحت 18 عاما.

وشارك اللاعب في بطولة كأس العالم تحت 17 عاما التي أقيمت في البرازيل العام الماضي 2019، ونجح خلالها في صناعة هدف أمام منتخب إسبانيا بربع النهائي، لكنه خسر نصف النهائي على يد منتخب البرازيل بطل المسابقة، قبل أن يحصد برونزية المونديال بالفوز على هولندا في مباراة تحديد صاحبي المركزين الثالث والرابع.

ورغم مشاركاته مع منتخب الناشئين الفرنسي، يمتلك اللاعب الشاب الأحقية في اختيار تمثيل منتخب مصر في ظل عدم استدعائه للمشاركة مع المنتخب الفرنسي الأول.

لفت أنظار الكبار

تحدثت تقارير صحفية عن رغبة عدة أندية في التعاقد مع هيثم حسن مع بداية الموسم الحالي 2019-2020، والتي جاء على رأسها توتنهام وواتفورد الإنجليزيين، وتقدم الأخير بعرض قيمته 2.5 مليون يورو لضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضي، وفقا لصحيفة "ليكيب" ذائعة الصيت في فرنسا.

إلا أن هيثم حسن أجل حسم قراره بالانتقال إلى الفريقين اللذان يلعبان في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تردد أن برشلونة يرغب في التعاقد معه لتدعيم فريق الشباب "Juvenil A" الذي كان يقوده وقتها حارس الفريق الكتالوني السابق فيكتور فالديس، ليكون مستقبل النادي في السنوات المقبلة.

وكشفت التقارير الفرنسية أن اللاعب صاحب الأصول المصرية تلقى اتصالات في العام الماضي عن طريق وكيله، وهو نفس وكيل الفرنسي أنطوان جريزمان نجم برشلونة، من أجل الانضمام إلى الفريق الكتالوني، ولكن اللاعب ظل في صفوف فريقه شاتورور الذي يرتبط معه بعقد حتى 2021.