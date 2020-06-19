اتحاد الكرة يحتفل بعيد ميلاد المعلم حسن شحاتة

احتفل اتحاد الكرة، بذكرى ميلاد المعلم حسن شحاتة، مدرب منتخب مصر السابق، حيث إنه من مواليد ١٩ يونيو ١٩٤٧.
وقالت الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: في مثل هذا اليوم ١٩ يونيو ١٩٤٧ ولد حسن شحاتةنجم المنتخب الوطني والزمالك الأسبق، والمدير الفني الأسبق للمنتخب، والذي قاده للتتويج بكأس الأمم الأفريقية ٢٠٠٦، ٢٠٠٨، و٢٠١٠، وحقق مع منتخب الشباب كاس الأمم ٢٠٠٣.
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