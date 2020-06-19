قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة بقيادة وجيه احمد وعزب حجاج، خضوع جميع الحكام لاختبار وزن خلال الأيام المقبلة. واخترت اللجنة جميع المناطق والفروع بإجراء اختبار وزن للحكام خلال الايام المقبلة بعد قرار عودة النشاط. ويرى مسؤولو اللجنة أن هناك زيادة محتملة في وزن بعض الحكام نظرا لتوقف الدوري منذ مارس الماضي للحد من انتشار فيروس كورونا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اختبار وزن للحكام استعداداً لعودة الدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.