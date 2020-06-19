الكاراتيه يعلن الطوارئ إستعداداً لإستئناف النشاط الرياضي

وضع مجلس إدارة الاتحاد المصري للكاراتيه برئاسة محمد الدهراوي طريقة لرفع معدل اللياقة البدنية لجميع اللاعبين خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد قرار استئناف النشاط الرياضي خلال الأيام القليلة المقبلة.

أعلن الدهراوي أنه تقرر ضم جميع اللاعبين الدوليين وأبطال الجمهورية من المركز الأول حتى الرابع لتدريبات الفرق القومية "أون لاين" عن طريق برنامج "زوووم" للمراحل السنية من 16 حتى 21 عامًا.

وانضم عدد 352 لاعبا ولاعبة بناء على الأعمار السنية لبطولة العالم القادمة للشباب والناشئين والتي تستضيفها جنوب إفريقيا صيف 2021.

ووفقا لبيان أصدره الاتحاد المصري للكاراتيه فإن هذه البادرة تأتي للحفاظ على أبطال مصر وسرعة عودتهم للمستوى الفني المطلوب للمشاركة في النشاط الدولي والمحلي حيث تأتي مصر في المرتبة الأولى عالميا بناء على تصنيف الاتحاد الدولي

للكاراتيه، والمركز الأول في بطولة العالم الصيف الماضي بتشيلي.وأضاف الاتحاد في بيانه أن نسبة الحضور والالتزام بالتدريبات تخطت 90% من إجمالي عدد اللاعبين حيث يأتي فرع القاهرة في الصدارة يليه الاسكندرية فالجيزة فالشرقية والدقهلية والمنوفية والاسماعيلية والقليوبية والبحر الأحمر والبحيرة والغربية والسويس وأخيرا الأقصر ودمياط.واختتم الاتحاد بيانه بأن رئيس الاتحاد حرص الاجتماع مع الجهاز الفني وفرق الكاتا لحثهم على بذل المزيد من الجهد في التدريب للوصول إلى أفضل فورمة رياضية قبل بداية موسم البطولات القادمة.