نجم ايفرتون يقلل من شأن فان دايك قبل موقعة الديربي

آثار ريتشارليسون، جناح ايفرتون الإنجليزي الجدل قبل مواجهة فريقه المرتقبة أمام ليفربول ، يوم الأحد المقبل على ملعب "جوديسون بارك"، ضمن الجولة الثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تحدث ريتشارليسون في تصريحاته قبل مواجهة الريدز عن المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول ، وصعوبة مواجهته ليرد الأخير بأنه ليس المدافع الذي يهابه.

وأضاف جناح ايفرتون:" الناس تتحدث كثيرًا

عنه، نعم هو مدافع رائع ، لكني راوغته من قبل بالفعل".

وتابع:" أعتقد أن هناك مدافعين آخرين أفضل من فان دايك ".

ويحتل ايفرتون المركز الثاني عشر برصيد 37 نقطة، فيما يتربع الريدز على صدارة البريميرليج، برصيد 82 نقطة.