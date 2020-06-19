نجم ايفرتون يقلل من شأن فان دايك قبل موقعة الديربي

آثار ريتشارليسون، جناح ايفرتون الإنجليزي الجدل قبل مواجهة فريقه المرتقبة أمام ليفربول ، يوم الأحد المقبل على ملعب "جوديسون بارك"، ضمن الجولة الثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.
تحدث ريتشارليسون في تصريحاته قبل مواجهة الريدز عن المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول ، وصعوبة مواجهته ليرد الأخير بأنه ليس المدافع الذي يهابه.
وأضاف جناح ايفرتون:" الناس تتحدث كثيرًاعنه، نعم هو مدافع رائع ، لكني راوغته من قبل بالفعل".
وتابع:" أعتقد أن هناك مدافعين آخرين أفضل من فان دايك ".
ويحتل ايفرتون المركز الثاني عشر برصيد 37 نقطة، فيما يتربع الريدز على صدارة البريميرليج، برصيد 82 نقطة.
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