رونالدو: هؤلاء أفضل ٥ مهاجمين في تاريخ كرة القدم

اختار رونالدو اسطورة الكرة البرازيلية أفضل 5 مهاجم برأيه في تاريخ كرة القدم. قال رونالدو في تصريحات أبرزتها صحيفة "آس" الإسبانية": "أشعر بالأسف لأني سوف أضع نفسي بينهم، وسأختار، بيليه، دييجة مارادونا، ليونيل الإسبانية": "أشعر بالأسف لأني سوف أضع نفسي بينهم، وسأختار، بيليه، دييجة مارادونا، ليونيل ميسي كريستيانو رونالدو ". ويعد رونالدو من أفضل اللاعبين التي أنجبتها كرة القدم، ولقب بالظاهرة، لما كام يملكه من قدرات تهديفية رائعة للغاية ومهارات و سرعات تخيف المدافعين.

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