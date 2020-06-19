الزمالك يتجه لتسويق 11 لاعبًا

يقترب نادي الزمالك من إتمام صفقتين من العيار الثقيل خلال الانتقالات الصيفية المقبلة. ويسعى الزمالك بعد إنهاء الصفقتين البدء بتسويق بعض اللاعبين من الفريق للأندية الأخرى . ويتجه الزمالك لتسويق ١١ لاعبًا من ضمنهم اللاعبين المعارين مثل سيسيه المعار للاتحاد السكندري، من أجل الاستفادة المالية، سواء عن طريق بيعهم أو إعارتهم. من ضمنهم اللاعبين المعارين مثل سيسيه المعار للاتحاد السكندري، من أجل الاستفادة المالية، سواء عن طريق بيعهم أو إعارتهم.

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