الزمالك يقترب من حسم صفقتي بابل والمثلوثي

إقترب الزمالك من حسم صفقتين من العيار الثقيل خلال فترة الانتقالات الصيفية استعداداً للموسم الجديد، بعد أن أنهي مسئولو النادي الابيض كافة تفاصيل التعاقد مع اللاعبين.
وعلمت "الوفد" أن الزمالك نجح فيحسم التعاقد مع الثنائي آري بابل نجم بريميرو دي أغسطس الأنجولي، وحمزة المثلوثي قائد فريق الصفاقسي التونسي.
وحصل الزمالك علي توقيع اللاعبين، الا أنهيفضل الإنتظار حتي يحسم الصفقين بشكل نهائي قبل الإعلان الرسمي عن ضم اللاعبين.
وكان مرتضي منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك قد كشف عن حصول المالك علي توقيع صفقتين من العيار الثقيل مشيراص الي دور أحمد وأمير مرتضي في انهاء الصفقتين بنجاح.
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