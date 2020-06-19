رونالدو يحلم بشراء مبابي لناديه بلد الوليد

أثنى البرازيلي رونالدو اسطورة الكرة البرازيلية، بالفرنسي كيليان مبابي مهاجم فريق باريس سان جيرمان، لافتًا إلى انه يذكره بنفسه. بنفسه. وأضاف رونالدو في تصريحاته بأنه إذا أتيحت أمامه الفرصة للتعاقد مع اي لاعب لبلد الوليد سيكون مبابي "الحلم"، إذا كانت لديهم الميزانية الكافية، لضمه. اي لاعب لبلد الوليد سيكون مبابي "الحلم"، إذا كانت لديهم الميزانية الكافية، لضمه. وتابع رونالدو بأن مبابي لاعب رائع و يذكره به عندما كان لاعبًا.

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