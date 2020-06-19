اتحاد الكرة يجتمع مع أندية القسم الثالث الاسبوع المقبل

يضع حاليا مسؤلو اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني برنامج اجتماعات مع أندية القسم الثالث بدءًا من الأسبوع المقبل. مع أندية القسم الثالث بدءًا من الأسبوع المقبل.

يأتي هذا بهدف الاستماع إلى مطالب مسؤولي أندية القسم الثالث والمقترحات الخاصة بها وسبل تذليل أي عقبات تعترض طريق عملها.

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