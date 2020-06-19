تقارير.. الزمالك ينهي اتفاقه لضم الأنجولي أري بابل

كشفت تقارير أنجولية عن اقتراب نادي الزمالك من حسم صفقة التعاقد مع الدولي الانجولي أري بابل نجم فريق بريميرو اغسطس خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبل. وتوصل الزمالك لإتفاق نهائي مع مع وكيل بابل وممثلي النادي الانجولي حول تفاصيل التعاقد، حيث يوقع اللاعب عقداً لمدة ثلاثة سنوات في صفقة تصل قيمتها الي 2,2 مليون دولار. مع وكيل بابل وممثلي النادي الانجولي حول تفاصيل التعاقد، حيث يوقع اللاعب عقداً لمدة ثلاثة سنوات في صفقة تصل قيمتها الي 2,2 مليون دولار. وكان بابل قد أكد في تصريحات سابقة علي وجود مفاوضات مع الزمالك تمهيداص لانتقاله الي بداية من الموسم المقبل، عن طريق أمير مرتضي المشرف العام علي الكرة، مشيراص الي تلقيه عروض أخري من الترجي التونسي وشباب الأهلي الإماراتي.

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