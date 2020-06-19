ليفربول يعلن جاهزية جميع لاعبيه لمباراة إيفرتون

أعلن المدير الفني لفريق ليفربول الانجليزي، يورجن كلوب جاهزية كامل قائمته لمواجهة إيفرتون المقررة مساء الأحد القادم ضمن منافسات الجولة الـ 30 من الدوري الانجليزي الممتاز.

وعانى النجم المصري محمد صلاح والأسكتلندي أندي روبرتسون من إصابات خفيفة، جعلت بعض الأخبار تشير إلى إمكانية غيابهما عن مباراة ليفربول القادمة، لكن كلوب أكد على جاهزيتهما وعلى تدربهما بصورة طبيعية في الأيام الماضية مع الفريق.

وقال كلوب في تصريحات عبر الموقع الرسمي للنادي : “في الوقت الحالي، لا يوجد مستبعدون لمباراة الأحد، ولكن يجب أن نرى، البعض تدرب بشكل كاف والبعض الآخر أقل، الأخبار الجيدة، أنه سيكون لدينا فريق جيد على أرض الملعب بنسبة 100%”.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 82 نقطة ويحتاج فقط إلى الفوز في مبارتين بست نقاط من أجل تحقيق لقب البطولة الغائبة عن خزائن النادي منذ 30 عاما، ويأمل كلوب في أن يكون الفوز في ديربي الميرسيسايد أول خطوة تجاه التتويج.

وعادت الحياة مجددا للدوري الانجليزي الممتاز الأربعاء الماضي، بمباراتين مؤجلتين بين شيفيلد يونايتد وأستون فيلا، ومانشستر سيتي وآرسنال على أن تنطلق الجولة الثلاثون اليوم الجمعة، خلف أبواب موصدة.

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