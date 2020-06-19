رياضة | الغاضبون بقدوم طاهر محمد طاهر إلى الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 19 يونيو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الغاضبون بقدوم طاهر محمد طاهر إلى الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تخطط إدارة النادي الأهلي، لحسم ملف صفقات الفريق الكروي الأول، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الكروي الجديد بناءا على طلبات المدرب السويسري رنيه فايلر الفنية.

الأهلي يقترب من حسم صفقة طاهر محمد طاهر بشكل رسمي

اتخذت النادي الأهلي أولى خطوات التعاقد مع طاهر محمد طاهر مهاجم المقاولون العرب خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل مطلع الموسم الجديد.

من جانبه تحدث محمد عادل المشرف العام على كرة القدم بنادي المقاولون العرب عن تلقى إدارة ذئاب الجبل عرضاً رسمياً من محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بشأن ضم طاهر محمد طاهر مهاجم الفريق الأصفر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الكروي الجديد.

التعساء في الأهلي من فكرة التعاقد مع طاهر محمد طاهر

ويتسعرض موقع الخليج 365 الرياضي لمتابعيه الكرام فيما يلي لاعبي الأهلي المفترض أنهم غير محظوظين بتعاقد الأحمر مع طاهر محمد طاهر مهاجم المقاولون العرب ومنتخب مصر الأولمبي وإليكم التفاصيل:-

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1- مروان محسن

تعاقد الأهلي مع طاهر محمد طاهر في الموسم الجديد، يهدد مكانة مروان محسن في تشكيل الأحمر الأساسي في الموسم الكروي الجديد، حيث تأتي صفقة الأهلي الجديدة بناءا على طلبات المدرب السويسري رنيه فايلر وهوا ما يعني اقتناعه بالنجم الدولي.

2- وليد أزارو

صفقة طاهر محمد طاهر الهجومية للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، تعني ضعف فرص وليد أزارو المهاجم المغربي المعار إلى فريق الاتفاق السعودي، في العودة من جديد إلى الفريق الاحمر، لاسيما بعد تصريحات فايلر بأن الاعب غير مناسب لطريقة لعب السويسري.

3- جونيور أجايي

مشاركة النجم النيجيري جونيور أجايي في ظل وجود طاهر محمد طاهر الصفقة الهجومية الجديدة، ستصبح قليلة، خاصة أن مهاجم المنتخب المصري الأولمبي، يجيد اللعب في أكثر من مكان داخل الملعب، كمركز المهاجم الصريح ومركز الجناح كما يمتع الاعب بسرعات ودقة عالية في التسديد وحسن إنهاء الهجمات وهوا ما يزيد من أسهم نجم المقاولون العرب في المشاركة الأساسية مع المدرب السويسري رنيه فايلر.