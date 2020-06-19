رياضة | نجم برشلونة يسخر من إلغاء هدف فالنسيا أمام ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 19 يونيو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر نجم برشلونة يسخر من إلغاء هدف فالنسيا أمام ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سخر أرتورو فيدال لاعب وسط فريق برشلونة، من الهدف الذي تم الغائه لصالح فالنسيا ضد ريال مدريد بالأمس في الليجا.

ونشر فيدال على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ’’انستجرام’’ بعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا الأخيرة في الدوري خطان من الأزرق والأحمر مع رمز لوجه يبكي من الضحك.

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وتم نشر الصورة على حساب اللاعب الرسمي خلال المباراة، بعد دقائق فقط من إلغاء تقنية ’’VAR’’ لهدف رودريجو بسبب موقف ماكسي غوميز المتسلل، والذي على الرغم من عدم التدخل في الكرة، يبدو أنه أعاق فاران.

وفقًا لأندوخار أوليفر، لقد تم إلغاء الهدف تمامًا، فكل شيء يشير إلى حقيقة أن التشيلي أراد السخرية من قرار ’’VAR’’، وأن الهدف الذي سجله سانشيز مارتينيز كان صحيحًا.