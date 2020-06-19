رياضة | حارس الأهلي يخضع لتدريبات العلاج الطبيعي قبل عودة النشاط

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 19 يونيو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر حارس الأهلي يخضع لتدريبات العلاج الطبيعي قبل عودة النشاط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خضع محمد الشناوي، لجلسة من التدليك وتدريبات العلاج الطبيعي، في عيادة محمد فائق، طبيب العلاج الطبيعي بالجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وتأتي جلسة الشناوي من أجل الاستعداد إلى عودة التدريبات الجماعية للفريق الأحمر والمقرر لها خلال الأيام القليلة المقبلة.

واطمأن طبيب الأهلي على سلامة محمد الشناوي وسير برنامجه التدريبي وجاهزيته للعودة إلى التدريبات الجماعية بعد توقف طوال الفترة الماضية منذ منتصف شهر مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

ويخضع جميع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى تحليل فيروس كورونا المستجد خلال الـ48 ساعة المقبلة.

وأبلغ سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالقلعة الحمراء، اللاعبين بخضوعهم إلى مسحات بشأن كورونا، يومي السبت والأحد، وذلك بتقسيم اللاعبين إلى دفعتين.