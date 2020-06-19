رياضة | الرئيس الاقليمى للأولمبياد الخاص: نمتلك كتيبة مدربة لإدارة أى العاب ومسابقات إقليمية وعالمية

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 19 يونيو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الرئيس الاقليمى للأولمبياد الخاص: نمتلك كتيبة مدربة لإدارة أى العاب ومسابقات إقليمية وعالمية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أثنى المهندس أيمن عبد الوهاب الرئيس الاقليمى للاولمبياد الخاص الدولى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على ما حققته الدورة الإقليمية لإدارة نظم الالعاب والمسابقات من نجاح وإقبال شديد من مختلف برامج المنطقة بمشاركة 68 متدربا من 14 دولة هي الإمارات ، مصر ، فلسطين ، العراق ، تونس ، سوريا ، الأردن ، عمان ، موريتانيا ، المغرب ، لبنان ، البحرين ، الكويت ، السودان ،والتي أقيمت عن بعد على المنصة الافتراضية باستخدام تقنية ال ZOOM ، وأنه يستطيع القول بأن مختلفة برامج المنطقة أصبحت تمتلك كوادر مدربة فى ادارة نظم الألعاب والمسابقة وهو ما يعرف بنظام GMS وأن هذا النظام شديدة الأهمية فى إدارة الالعاب والمسابقات الخاصة بالاولمبياد الخاص ، حيث يضمن استخدام هذا النظام اقامة ألعابا ومسابقات شديدة الدقة ، وأن كل لاعب ولاعبه مشارك يحصل على حقه كاملا ، حيث يراعى هذا البرنامج تطبيق قواعد الالعاب والمسابقات الخاصة بالاولمبياد الخاص من حيث السن والنوع والقدرة الرياضية ، ويضمن أن يتسابق اللاعب فى ظل قواعد محمية تضمن حصوله على كافة حقوقه

فيما أشاد طلال الهاشمي المدير الوطني للأولمبياد الخاص الإماراتي على النجاح الكبير الذي شهدته الدورة وبلوغ عدد المتدريب 68 مدربا من 14 دولة ، ولابد من اعطاء كل ذى حق حقه بالثناء على التعاون المثمر بين الرئاسة الاقليمية للاولمبياد الخاص والبرنامج الاماراتى ، ولا من أن اعترف بأن ما يتحقق يؤكد على أننا نسير فى الطريق السليم والصحيح ، وأن الخطط المستقبلية التى اعتمدها مجلس الأمناء برئاسة الوزيرة شما المزروعى بدأ يجني ثماره ، وننتظر عودة الحياة الى الانشطة الرياضية مع زوال جائحة كورونا ، لتبدأ تطبيق على أرض الواقع ما تم الحصول عليه من دورات ، كان الهدف الأساسى منها هو استكمال كل العناصر الخاصة بأنظمة الأولمبياد الخاص من أجل الحفاظ على أرق ما حققه الإمارات من استضافتها للألعاب العالمية 2019

وأشار شريف الفولى بأن المتدربين المشاركين فى هذه الدورة والتى قام بالقاء المحاضرات الاساسية د. مصطفى شوقى مدير تكنولوجيا المعلومات بالبرنامج المصرى ، قد حصلوا على دورة تدريب أساسية على نظام ادارة الالعاب والمسابقات GMS لتكتمل بذلك منظومة الإدارة التكنولوجية الالعاب والمسابقات الخاصة بالاولمبياد الخاص ، حيث تشكل مع سيستم(الكونكت ) والذى يجمع العديد من الفروع والتخصصات فى الأولمبياد الخاص وهو نظام يساهم إلى جانب نظام ادار الالعاب الالعاب والمسابقات إدارة محكمة لكل ما يتصل الألعاب والرياضات المختلفة التي يشتمل عليها الاولمبياد الخاص وهى عبارة عن 29 رياضة صيفية و8 رياضات شتوية .