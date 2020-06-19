رياضة | مرتضى منصور: الزمالك مثل برشلونة وريال مدريد

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 19 يونيو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر مرتضى منصور: الزمالك مثل برشلونة وريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، بأن ناديه مثل و برشلونة وريال مدريد، مشيرا إلى أنه يحاول استرداد حق ناديه الضائع منذ فترة طويلة.

وخلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة نادي الزمالك قال مرتضى منصور : " أنا أحاول تصحيح ما تعرض له الزمالك بعد 60 سنة سابقة تعرضنا فيها للإهانة".

وتابع منصور : كان الزمالك في عهد مرتضى منصور فتح قضية نادي القرن الإفريقي الحاصل عليها النادي الأهلي، ووضع لافتة على بوابة النادي مكتوب عليها: الزمالك نادي القرن الحقيقي".

يذكر أن أعلن أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة عن إمكانية عودة الدوري العام بداية من يوم 25 يوليو المقبل، تطبيقا لقرار التعايش مع فيروس كورونا المستجد