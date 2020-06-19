رياضة | الكشف عن موقف محمد صلاح من المشاركة أمام إيفرتون

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 19 يونيو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الكشف عن موقف محمد صلاح من المشاركة أمام إيفرتون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد ليفربول لمواجهة إيفرتون يوم الأحد القادم ضمن مباريات الجولة ال 30 من بطولة الدوري الانجليزي البريميرليج بعد فترة غياب دامت لثلاث أشهر بسبب فيروس كورونا والذي تسبب في تعليق كافة الأنشطة والمباريات فى العالم خلال الفترة الماضية .

ويسعى الريدز للتتويج بلقب الدوري الانجليزي البريميرليج بعد غياب دام لثلاثون عام وينقصهم فقط الفوز بمباراتان أى تحقيق 6 نقاط للتتويج رسميًا .

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وكان محمد صلاح نجم مصر وليفربول قد تعرض لإصابة فى مران الريدز إستعدادا لعودة الدوري وغاب على آثرها عن مباراة بلاكبيرن الودية .

وذكرت تقارير صحفية بريطانية أن محمد صلاح من المرجح أن يغيب عن مواجهة إيفرتون بسبب الإصابة .

ولم يكشف يورجن كلوب المدير الفني الألماني لفريق ليفربول عن موقف صلاح حتي الأن .