رياضة | غموض حول مستقبل الدوري الصيني

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 19 يونيو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر غموض حول مستقبل الدوري الصيني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال خبير طبي يقدم المشورة للاتحاد الصيني لكرة القدم إن تفشي العدوى بفيروس كورونا المستجد في العاصمة بكين وضع صعوبات جديدة في وجه خطط البلاد التي تهدف إلى بدء الموسم الكروي المحلي للعبة.

وكان من المقرر انطلاق الموسم الحالي للدوري الصيني الممتاز للعبة الشعبية في فبراير الماضي لكنه تأجل إلى أجل غير مسمى بعد ظهور الفيروس كوفيد-19 سريع العدوى.

وقال تشانغ ونهونغ الخبير في الأمراض المعدية في تصريحات للتلفزيون الرسمي الصيني إن انتشار العدوى إلى بكين، حيث سجلت أكثر من 180 حالة إصابة خلال أكثر قليلاً من أسبوع واحد، ربما يؤدي إلى تأجيل البطولة لمدة أطول.

وأضاف تشانغ: "برنامج البطولة لا يزال قيد البحث بسبب ظهور الوباء في بكين أخيراً".

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وأردف الخبير الطبي قائلاً: "احتمالات انتشار العدوى من بكين تزيد الوضع تعقيداً، أعتقد أن القائمين على تنظيم الدوري الصيني الممتاز لكرة القدم يشعرون بالقلق جراء ذلك ومن ثم سيغيرون البرنامج باستمرار".

وقال تشانغ إن بلاده كانت أكثر حرصاً وحذراً فيما يتصل بعودة النشاط الكروي بعكس عدد من الدول الأوروبية التي استأنفت هذا النشاط بعد توقفه بسبب العدوى.

كما استأنفت دول مجاورة للصين مثل اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان مباريات دوري كرة القدم والبيسبول.

وستعود عجلة دوري كرة السلة الأول في الصين للدوران من جديد غداً السبت، وستقام المباريات المتبقية في مدينتي قينغداو ودونغجوان دون حضور الجماهير.