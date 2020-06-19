الامارات | "سامي خضيرة يعاني في يوفنتوس "حتى نهاية الموسم

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكر تقرير إخباري اليوم الجمعة أن سامي خضيرة لاعب خط وسط يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، بات مهددا بالغياب عن الملاعب حتى نهاية الموسم بسبب الإصابة.

وكان يوفنتوس قد أعلن أمس الخميس أن خضيرة يعاني من إصابة في الفخذ الأيمن، كان قد تعرض لها قبل مباراة الفريق التي خسرها أمام نابولي 2 - 4 بضربات الترجيح في نهائي كأس إيطاليا الأربعاء.

وذكرت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" اليوم الجمعة أن خضيرة (33 عاماً)، المتوج مع المنتخب الألماني بكأس العالم 2014، سيكون بحاجة إلى شهر ونصف الشهر للعلاج، وهو ما يعني أن الإصابة قد تسفر عن نهاية مبكرة لموسمه.

وكان خضيرة قد خضع لجراحة في الركبة العام الماضي وعاد مؤخرا إلى تدريبات الفريق.

وبعد فترة توقف طويلة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، تستأنف منافسات الدوري الإيطالي غدا السبت، ويتطلع يوفنتوس ومديره الفني ماوريتسيو ساري إلى مصالحة الجماهير بعد صدمة الخسارة في نهائي بطولة الكأس. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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