الامارات | حقيقة غياب محمد صلاح عن ليفربول أمام إيفرتون

شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة غياب محمد صلاح عن ليفربول أمام إيفرتون والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مدرب فريق ليفربول الإنجليزي، الألماني يورغن كلوب عن حقيقة غياب النجم المصري محمد صلاح عن أول مباراة لـ"الريدز" عقب العودة بعد توقف أكثر ثلاثة أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا (كوفيد 19)، وذلك بعد أنباء عن إصابة اللاعب وعدم قدرته على المشاركة في المباراة الأولى أمام إيفرتون.

وقال كلوب لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية: “حتى هذه اللحظة، لا أحد مستبعد من المشاركة في لقاء الأحد"، وأضاف "سيكون لدينا فريق جيد على أرض الملعب بنسبة 100%".

وكان تقارير صحافية إنجليزية قد أكدت تعرض محمد صلاح لإصابة عضلية جعلته يغيب عن التدريبات الجماعية الأربعاء الماضي، كما لم يشارك في مباراة ودية للفريق، مما أثار شكوكاً حول مشاركة صلاح في المباراة المرتقبة.

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ويستضيف إيفرتون نظيره ليفربول الأحد المقبل ضمن الجولة 29 من عمر مسابقة، ويحتاج ليفربول إلى ست نقاط فقط من المباريات المقبلة حتى يتوج رسمياً بلقب الدوري الإنجليزي، إذ يتصدر جدول الترتيب برصيد 82 نقطة، بفارق 22 نقطة عن مانشستر سيتي "الوصيف".

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