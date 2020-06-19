شكرا لقرائتكم خبر عن «كاف» يحتفل بعيد ميلاد عبدالستار صبري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - احتفل الحساب الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» على موقع «تويتر»، بعيد ميلاد نجم المنتخب الوطني السابق عبدالستار صبري. وأتم عبدالستار صبري، المتوج مع منتخب مصر بلقب كأس الأمم الأفريقية 1998، عامه الـ46، إذ ولد في 19 يونيو 1974. ونشر حساب «كاف» صورة لـ«صبري»، نجم المقاولون العرب وبنفيكا البرتغالي السابق، وأرفقها بتعليق: «عيد ميلاد سعيد للدولي المصري السابق عبدالستار صبري.. فاز مهاجم الفراعنة بكأس أمم إفريقيا توتال 1998 مع منتخب بلاده». الوضع في مصر Advertisements

اصابات 50,437

تعافي 13,528

وفيات 1,938

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