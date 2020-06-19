شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يعلن عن صفقتين من العيار الثقيل لتدعيم الزمالك (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن حسم صفقتين «من العيار الثقيل» لتدعيم صفوف الزمالك خلال الفترة المقبلة.

وقال «منصور»، في مداخلة هاتفية على قناة نادي الزمالك: «أطمئن جماهير الزمالك، تم توقيع عقدين لاثنين من اللاعبين الممتازين، بشكر أمير مرتضى وأحمد مرتضى».

وتابع: «في صمت أمير خلص صفقتين هو وأحمد مرتضى، صفقات مميزة من العيار الثقيل».